Во Франции пенсионеру дали тюремный срок за антисемитское граффити

Суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пенсионер, как утверждается, нанес граффити с антисемитским лозунгом, нанеся ущерб трамвайной компании Страсбурга.

"Это образцовое решение (о наказании. – Ред.) за разжигание ненависти", – сказал адвокат Рафаэль Нисан, представлявший интересы компании.

Кроме заключения, с 62-летнего француза также взыщут штраф в 1500 евро.

По словам Нисана, граффити, которые также появились в других местах страсбургского рабочего района Отепьер, часто были написаны с ошибками, но содержали подобные послания: "Смерть евреям" и "США, Израиль = нацисты".

Во Франции с начала войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС зафиксировали более 1500 антисемитских инцидентов.

Как отмечает AFP, в Страсбурге проживает одна из крупнейших еврейских общин Франции, а в регионе Эльзас, где расположен город, во время Второй мировой войны убили несколько тысяч евреев во время Холокоста.

Накануне стало известно, что десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.