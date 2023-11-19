Білий дім заперечив, що Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити заручників в Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях, що проти ХАМАС веде Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

"Ми ще не досягли угоди, але продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб її досягти", – зазначила вона.

Її заяві передувала публікація у виданні The Washington Post, що угода передбачає припинення вогню щонайменше на п'ять днів, а перші 50 або більше заручників із 239 будуть звільнятися партіями кожні 24 години.

У матеріалі також йдеться, що припинення бойових дій також має на меті дозволити значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги, в тому числі палива, що надходить до сектору Гази з Єгипту.

Видання наводить думку американських посадовців, що ця пауза дасть змогу ХАМАС зібрати заручників, після чого можна буде вжити заходів для їхнього безпечного супроводу через поле бою.

Поки незрозуміло, чи будуть серед них американці або інші іноземці включені в початковий транш звільнення, пишуть автори публікації.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден відкинув заклики до припинення вогню в секторі Гази, де військову операцію проти бойовиків ХАМАС проводить Ізраїль, заявивши, що це не призведе до досягнення миру.

Раніше повідомляли, що США разом із ЄС просувають план, який передбачає розміщення миротворців ООН у Газі після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.