В Белом доме отвергли данные СМИ о прекращении огня в Газе

Белый дом отрицает, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению при посредничестве США, которое позволит освободить заложников в Газе в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях Израиля против ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем упорно работать над тем, чтобы его достичь", – отметила она.

Ее заявлению предшествовала публикация в издании The Washington Post, что соглашение предусматривает прекращение огня минимум на пять дней, а первые 50 или более заложников из 239 будут освобождаться партиями каждые 24 часа.

В материале также говорится, что прекращение боевых действий также имеет целью позволить значительно увеличить объем гуманитарной помощи, в том числе топлива, поступающего в сектор Газа из Египта.

Издание приводит мнение американских чиновников, что эта пауза позволит ХАМАС собрать заложников, после чего можно будет принять меры для их безопасного сопровождения через поле боя.

Пока непонятно, будут ли среди них американцы или другие иностранцы включены в начальный транш освобождения, пишут авторы публикации.

Напомним, что президент США Джо Байден отверг призывы к прекращению огня в секторе Газа, где военную операцию против боевиков ХАМАС проводит Израиль, заявив, что это не приведет к достижению мира.

Ранее сообщалось, что США вместе с ЕС продвигают план, который предусматривает размещение миротворцев ООН в Газе после завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Перед этим Байден заявил, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.