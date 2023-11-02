У Греції заявили про суттєве зменшення потоку мігрантів у жовтні

У жовтні цього року потоки нелегальних мігрантів до Греції скоротилися на 42,06% порівняно з вереснем.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

Міністерство міграції Греції пов’язує зменшення потоків мігрантів з більш ефективним управлінням кордонами і кращою співпрацею з Туреччиною.

Зокрема, у жовтні до Греції прибув 6 581 нелегальний мігрант порівняно з 11 470 місяцем раніше.

На східному сухопутному кордоні на річці Еврос рух мігрантів практично припинився.

Потоки мігрантів почали збільшуватися з середини 2022 року і на своєму першому піку досягли 2315 осіб у листопаді минулого року. З червня цього року вони знову пішли вгору, досягнувши піку у вересні. Однак в останні 10 днів вересня вони почали поступово знижуватися.

Цифри за останні 10 днів жовтня є "ще більш обнадійливими", зазначають у міністерстві.

Скорочення є більшим у північній частині Егейського моря і меншим у південній частині Егейського моря.

Нагадаємо, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія продовжують боротьбу з нелегальною міграцією – на зустрічі в Копенгагені міністри відповідних країн домовилися про спільні депортаційні рейси та програми повернення.

Раніше уряд Німеччини підготував проєкт закону, що спрощує депортацію нелегальних мігрантів.