В Греции заявили о существенном уменьшении потока мигрантов в октябре

В октябре этого года потоки нелегальных мигрантов в Грецию сократились на 42,06% по сравнению с сентябрем.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

Министерство миграции Греции связывает уменьшение потоков мигрантов с более эффективным управлением границами и лучшим сотрудничеством с Турцией.

В частности, в октябре в Грецию прибыл 6 581 нелегальный мигрант по сравнению с 11 470 месяцем ранее.

На восточной сухопутной границе на реке Эврос движение мигрантов практически прекратилось.

Потоки мигрантов начали увеличиваться с середины 2022 года и на своем первом пике достигли 2315 человек в ноябре прошлого года. С июня этого года они снова пошли вверх, достигнув пика в сентябре. Однако в последние 10 дней сентября они начали постепенно снижаться.

Цифры за последние 10 дней октября являются "еще более обнадеживающими", отмечают в министерстве.

Сокращение является большим в северной части Эгейского моря и меньшим в южной части Эгейского моря.

Напомним, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия продолжают борьбу с нелегальной миграцией – на встрече в Копенгагене министры соответствующих стран договорились о совместных депортационных рейсах и программах возвращения.

Ранее правительство Германии подготовило проект закона, упрощающего депортацию нелегальных мигрантов.