В Греции заявили о существенном уменьшении потока мигрантов в октябре
В октябре этого года потоки нелегальных мигрантов в Грецию сократились на 42,06% по сравнению с сентябрем.
Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.
Министерство миграции Греции связывает уменьшение потоков мигрантов с более эффективным управлением границами и лучшим сотрудничеством с Турцией.
В частности, в октябре в Грецию прибыл 6 581 нелегальный мигрант по сравнению с 11 470 месяцем ранее.
На восточной сухопутной границе на реке Эврос движение мигрантов практически прекратилось.
Потоки мигрантов начали увеличиваться с середины 2022 года и на своем первом пике достигли 2315 человек в ноябре прошлого года. С июня этого года они снова пошли вверх, достигнув пика в сентябре. Однако в последние 10 дней сентября они начали постепенно снижаться.
Цифры за последние 10 дней октября являются "еще более обнадеживающими", отмечают в министерстве.
Сокращение является большим в северной части Эгейского моря и меньшим в южной части Эгейского моря.
Напомним, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия продолжают борьбу с нелегальной миграцией – на встрече в Копенгагене министры соответствующих стран договорились о совместных депортационных рейсах и программах возвращения.
Ранее правительство Германии подготовило проект закона, упрощающего депортацию нелегальных мигрантов.