Литва посилила контроль товарів, що ввозяться в Росію і Білорусь

Литовська митниця з листопада посилює контроль за ввезенням підсанкційних товарів через Литву в Росію і Білорусь, щоб уникнути можливого обходу санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За повідомленням відомства, посилені заходи контролю можуть призвести до більш тривалих процедур на кордоні.

Особливу увагу буде приділено класифікації експортованих товарів. За даними митниці, траплялися випадки, коли експортовані товари класифікувалися за немаркованими товарними позиціями в спробі уникнення санкцій.

"У надії на розуміння повідомляємо представникам бізнесу, що у зв'язку з посиленням контролю за товарами, що вивозяться, строки митного оформлення експортних процедур можуть збільшитися", – повідомляють у митниці.

Митниця також пропонує описувати задекларовані товари максимально докладно, щоб можна було за описом виявити їхні характеристики, які впливають на класифікацію товарів, і надавати підтверджувальні документи.

Минулого тижня Служба безпеки та інформації Чехії повідомила про спроби порушити ембарго на експорт товарів до Росії.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом чинних санкцій.

Раніше повідомлялося, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.