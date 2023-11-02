Литва ужесточилконтроль товаров, ввозимых в Россию и Беларусь

Литовская таможня с ноября ужесточает контроль за ввозом подсанкционных товаров через Литву в Россию и Беларусь, чтобы избежать возможного обхода санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По сообщению ведомства, усиленные меры контроля могут привести к более длительным процедурам на границе.

Особое внимание будет уделено классификации экспортируемых товаров. По данным таможни, были случаи, когда экспортируемые товары классифицировались по немаркированным товарным позициям в попытке избежать санкций.

"В надежде на понимание сообщаем представителям бизнеса, что в связи с усилением контроля за вывозимыми товарами сроки таможенного оформления экспортных процедур могут увеличиться", – сообщают в таможне.

Таможня также предлагает описывать задекларированные товары максимально подробно, чтобы можно было по описанию выявить их характеристики, которые влияют на классификацию товаров, и предоставлять подтверждающие документы.

На прошлой неделе Служба безопасности и информации Чехии сообщила о попытках нарушить эмбарго на экспорт товаров в Россию.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Ранее сообщалось, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.