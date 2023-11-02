Швейцарія передасть в Україну 5 пожежних машин
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Четвер, 2 листопада 2023, 12:46
Четвер, 2 листопада 2023, 12:46
Швейцарія передасть українським рятувальникам п’ять пожежних машин, а перед тим навчить користуватися ними.
Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні, пише "Європейська правда".
Посольство опублікувало фото однієї з пожежних машин, які готують для передачі Україні, зазначивши, що загалом таких буде п’ять.
"Їх розподілять у пожежні частини, де бракує спецобладнання або у яких високе навантаження. Також швейцарські фахівці приїдуть в Україну, щоб провести навчальний курс щодо користування ними", – розповіли у посольстві.
У які регіони мають вирушити машини, не уточнюють.
Нагадаємо, нещодавно уряд Швейцарії продовжив статус захисту для українців, які втекли від війни, до 4 березня 2025 року.
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