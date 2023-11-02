Швейцария передаст в Украину пять пожарных машин

Швейцария передаст украинским спасателям пять пожарных машин, а перед тем научит пользоваться ими.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине, пишет "Европейская правда".

Посольство опубликовало фото одной из пожарных машин, которые готовят для передачи Украине, отметив, что всего таких будет пять.

"Их распределят в пожарные части, где не хватает спецоборудования или в которых высокая нагрузка. Также швейцарские специалисты приедут в Украину, чтобы провести учебный курс по пользованию ими", – рассказали в посольстве.

В какие регионы должны отправиться машины, не уточняют.

Напомним, недавно правительство Швейцарии продлило статус защиты для украинцев, которые сбежали от войны, до 4 марта 2025 года.