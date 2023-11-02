У Румунії пройдуть перші навчання на ЗРК Patriot

З 3 листопада у Румунії почнуться навчання на зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міністерство оборони країни.

Навчання триватимуть до 17 листопада. Їхньою метою є перевірка належного функціонування першого ЗРК Patriot, який надійшов на озброєння ВПС Румунії у 2020 році, а також тренування з метою підвищення оперативних спроможностей, зазначає відомство.

Навчання, які пройдуть на полігоні "Капу Мідія", були заплановані за рік до їх проведення та включені до Головного плану штабу ВПС Румунії.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням російських дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

Також ЗМІ повідомляли, що Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників.