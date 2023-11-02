В Румынии пройдут первые учения на ЗРК Patriot

С 3 ноября в Румынии начнутся учения на зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Министерство обороны страны.

Учения продлятся до 17 ноября. Их целью является проверка надлежащего функционирования первого ЗРК Patriot, который поступил на вооружение ВВС Румынии в 2020 году, а также тренировки с целью повышения оперативных возможностей, отмечает ведомство.

Учения, которые пройдут на полигоне "Капу Мидия", были запланированы за год до их проведения и включены в Главный план штаба ВВС Румынии.

Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

Также СМИ сообщали, что Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников.