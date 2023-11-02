Новый спикер в Конгрессе США хочет объединить помощь Украине и защиту границы с Мексикой

Новоизбранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон подтвердил, что готов поддержать дополнительную помощь Украине, но отдельно от пакета для Израиля и вместе с финансированием защиты границы с Мексикой.

Об этом Джонсон сказал в четверг на первой пресс-конференции в роли спикера Конгресса, передает "Европейская правда".

По словам республиканца, он считает правильным объединить в одном пакете дополнительное финансирование Украины и защиты границы, "потому что я думаю, что мы получим двухпартийное согласие по этим вопросам".

"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе", – сказал он.

В четверг, как известно, Палата представителей США будет голосовать за инициированный республиканцами законопроект о предоставлении Израилю дополнительных 14,3 миллиарда долларов помощи – столько же, сколько и просил Белый дом.

Но отличие заключается в том, что это финансирование Джонсон и его коллеги предлагают выделить отдельно от других потребностей национальной безопасности. Кроме того, они хотят взять деньги из другой федеральной программы для финансирования Службы доходов и сборов США.

Сейчас маловероятно, что такая инициатива получит поддержку в контролируемом демократами Сенате, а в Белом доме намекали, что президент США Джо Байден будет ветировать законопроекты, которые не соответствуют бюджетному запросу его администрации.

Напомним, Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.