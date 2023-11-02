Берлінська поліція очікує протестів після заборони діяльності ХАМАС

Поліція Берліна готується до протестів через заборону Німеччиною ісламістської палестинської організації ХАМАС та палестинської мережі Samidoun.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця правоохоронців німецької столиці, повідомляє Tagesspiegel.

За її словами, це рішення "призведе до емоційності". На вечір оголошено про мітинг в берлінському районі Нойкьольн, де очікується більше людей, ніж передбачалося спочатку.

Поліція також очікує великого напливу людей на пропалестинську демонстрацію в суботу, 4 листопада. Аналогічні протести плануються по всій країні.

"Заборона дає органам безпеки можливість вживати ще більш рішучих заходів проти будь-якої діяльності на німецькій землі і, таким чином, висушити живильне середовище для ненависті і терору", – зазначив регіональний голова профспілки поліціянтів Штефан Вех.

Раніше міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила про те, що діяльність радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС і палестинської мережі Samidoun заборонена в Німеччині.

Заборона послідувала за оголошенням тритижневої давнини: через кілька днів після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Шольц оголосив про заборону на діяльність двох організацій. Представники Samidoun відсвяткували напад ХАМАС у Берліні, роздаючи солодощі. ХАМАС класифікується як терористична організація в ЄС і США.

Він також пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.

Відомство з охорони конституції припускає, що в Німеччині налічується близько 450 прихильників ХАМАС. Кількість прихильників Samidoun невідома, але, ймовірно, вона значно менша.