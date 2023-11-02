Естонія скерує 240 тис євро на гумдопомогу Газі й Ізраїлю

Уряд Естонії у четвер підтримав пропозицію міністра закордонних справ Маргуса Цахкни і міністра оборони Ханно Певкура надати загалом 240 тисяч євро у вигляді гуманітарної та медичної допомоги кризовому регіону Близького Сходу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Кошти естонського уряду підуть на допомогу цивільному населенню як Ізраїлю, так і сектору Гази, а також Близькосхідному агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР), Всесвітній продовольчій програмі й Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас підкреслила, що Таллінн має підтримати Ізраїль, але водночас вкрай важливо допомогти цивільному населенню Гази.

"ХАМАС здійснює нещадний терор і не виявляє жодної поваги до людського життя, зокрема до життя палестинців. Ізраїль має повне право захищати себе. Ця самооборона повинна здійснюватися таким чином, щоб щадити життя невинних людей і дотримуватися норм міжнародного права", – сказала вона.

Каллас уточнила, що гуманітарна допомога палестинцям у секторі Гази буде надаватись через організації ООН, а Ізраїль отримає медичне обладнання й технології.

Досі Естонія регулярно підтримувала БАПОР, щоб покрити гуманітарні потреби палестинського цивільного населення. Востаннє Естонія виділила для цієї організації 80 тисяч євро влітку цього року.

Гуманітарні потреби сектору Гази зросли після того, як після несподіваного нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня на Ізраїль між обома спалахнула війна, в результаті якої загинули тисячі людей з обох сторін.

Як повідомлялось, влада Кіпру спільно з партнерами в Європейському Союзі та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з головного порту острова Лімасол.