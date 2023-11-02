Эстония направит 240 тыс евро на гумпомощь Газе и Израилю

Правительство Эстонии в четверг поддержало предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкны и министра обороны Ханно Певкура предоставить всего 240 тысяч евро в виде гуманитарной и медицинской помощи кризисному региону Ближнего Востока.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Средства эстонского правительства пойдут на помощь гражданскому населению как Израиля, так и сектора Газа, а также Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Всемирной продовольственной программе и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Таллинн должен поддержать Израиль, но при этом крайне важно помочь гражданскому населению Газы.

"ХАМАС осуществляет беспощадный террор и не проявляет никакого уважения к человеческой жизни, в частности к жизни палестинцев. Израиль имеет полное право защищать себя. Эта самооборона должна осуществляться таким образом, чтобы щадить жизни невинных людей и соблюдать нормы международного права", – сказала она.

Каллас уточнила, что гуманитарная помощь палестинцам в секторе Газа будет предоставляться через организации ООН, а Израиль получит медицинское оборудование и технологии.

До сих пор Эстония регулярно поддерживала БАПОР, чтобы покрыть гуманитарные потребности палестинского гражданского населения. Последний раз Эстония выделила для этой организации 80 тысяч евро летом этого года.

Гуманитарные потребности сектора Газа выросли после того, как после неожиданного нападения боевиков ХАМАС 7 октября на Израиль между двумя вспыхнула война, в результате которой погибли тысячи людей с обеих сторон.

Как сообщалось, власти Кипра совместно с партнерами в Европейском Союзе и на Ближнем Востоке прорабатывают создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из главного порта острова Лимасол.