Банк Фінляндії та Податкова служба зазнали атаки проросійських хакерів

Проросійські хакери в середу і четвер атакували Податкову службу Фінляндії та центральний банк країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили самі відомства, інформує Yle.

Поки що сайти організацій доступні в звичайному режимі тільки у Фінляндії, оскільки доступ до них за кордоном було заблоковано як запобіжний захід.

Відповідальність за кібератаки взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName 057 (16), про що заявило в Telegram.

Серед об'єктів кібератак хакери також згадали транспортне агентство Väylävirasto, яке повідомило про повільну роботу сайту в деяких користувачів.

Минулого тижня повідомлялося, що у Чехії сайти Міністерства внутрішніх справ, поліції та пожежників були недоступні близько двох годин через кібератаку, за якою стоїть проросійська група хакерів NoName057.

Перед цим у Фінляндії Агентство транспорту і зв'язку Traficom зазнало DoS-атаки, яку також здійснили російські хакери NoName 057(16).

Раніше повідомлялося, що у Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.

Нагадаємо, 28 серпня в Естонії повідомили про найбільшу хвилю кібератак.