Банк Финляндии и Налоговая служба подверглись атаке пророссийских хакеров

Пророссийские хакеры в среду и четверг атаковали Налоговую службу Финляндии и центральний банк страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили сами ведомства, информирует Yle.

Пока что сайты организаций доступны в обычном режиме только в Финляндии, поскольку доступ к ним за рубежом был заблокирован как мера предосторожности.

Ответственность за кибератаки взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName 057 (16), о чем заявила в Telegram.

Среди объектов кибератак хакеры также упомянули транспортное агентство Väylävirasto, которое сообщило о медленной работе сайта у некоторых пользователей.

На прошлой неделе сообщалось, что в Чехии сайты Министерства внутренних дел, полиции и пожарных были недоступны около двух часов из-за кибератаки, за которой стоит пророссийская группа хакеров NoName057.

Перед этим в Финляндии Агентство транспорта и связи Traficom подверглось DoS-атаке, которую также осуществили российские хакеры NoName 057(16).

Ранее сообщалось, что в Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.

Напомним, 28 августа в Эстонии сообщили о крупнейшей волне кибератак.