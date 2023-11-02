Шольц хоче, щоб у кіно показували більше кваліфікованих робітників

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хотів би, щоб у фільмах та телевізійних шоу більше показували про робітничі професії, що могло б привабити до них більше молоді.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії з практикантами та учнями на заводі з виробництва газодифузійних шарів у місті Вайнхайм, повідомляє DPA.

Відповідаючи на питання про те, що уряд робить для того, щоб зацікавити молодь у навчанні кваліфікованим професіям, канцлер заявив, що цьому могло б допомогти більш широке обговорення робітничих професій у німецькій масовій культурі.

"Я хотів би, щоб професії, які демонструють зірки кіно й телебачення, мали більше спільного з реальністю", – зазначив Шольц.

За його словами, у минулому багато молодих людей просто бралися за роботу, якою займалися інші члени їхньої родини, але зараз це трапляється все рідше.

"Тому спочатку потрібно прийти до думки, що ти можеш щось робити в ремеслі, коли твої батьки та родичі займаються чимось зовсім іншим", – вважає Шольц.

Раніше правляча коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".

Водночас він наголосив: потрібно, щоб Німеччина продовжила приймати осіб, які справді мають право на притулок, а також залучала кваліфікованих іммігрантів в умовах гострої нестачі в країні робочих рук.