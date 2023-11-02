Шольц хочет, чтобы в кино показывали больше квалифицированных рабочих

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы, чтобы в фильмах и телевизионных шоу больше показывали о рабочих профессиях, что могло бы привлечь к ним больше молодежи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии с практикантами и учениками на заводе по производству газодиффузионных слоев в городе Вайнхайм, сообщает DPA.

Отвечая на вопрос о том, что правительство делает для того, чтобы заинтересовать молодежь в обучении квалифицированным профессиям, канцлер заявил, что этому могло бы помочь более широкое обсуждение рабочих профессий в немецкой массовой культуре.

"Я хотел бы, чтобы профессии, которые демонстрируют звезды кино и телевидения, имели больше общего с реальностью", – отметил Шольц.

По его словам, в прошлом многие молодые люди просто брались за работу, которой занимались другие члены их семьи, но сейчас это случается все реже.

"Поэтому сначала нужно прийти к мысли, что ты можешь что-то делать в ремесле, когда твои родители и родственники занимаются чем-то совсем другим", – считает Шольц.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".

В то же время он подчеркнул: нужно, чтобы Германия продолжила принимать лиц, которые действительно имеют право на убежище, а также привлекала квалифицированных иммигрантов в условиях острой нехватки в стране рабочих рук.