WSJ: США й Китай проведуть перші з часів Обами переговори щодо ядерної зброї

Представники Сполучених Штатів і Китаю в понеділок, 6 листопада, проведуть рідкісне обговорення щодо контролю над озброєннями, зокрема ядерній зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", стало напередодні відомо газеті The Wall Street Journal.

У переговорах братимуть участь Меллорі Стюарт, високопосадовиця Державного департаменту США, і Сунь Сяобо, керівник департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Китаю.

За словами посадовця адміністрації Джо Байдена, Вашингтон хоче на зустрічі з Китаєм дізнатись його плани щодо експансії ядерного арсеналу, ядерної доктрини та концепції стратегічної стабільності.

Запланована зустріч є першими подібними переговорами Вашингтон з Пекіном з часів адміністрації Барака Обами, зазначає WSJ. Але вона не не означає початок офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін.

Китай раніше відмовлявся брати участь у переговорах зі США і Росією щодо обмеження ядерних озброєнь, стверджуючи, що арсенали цих двох країн набагато більші за його власний.

Тепер, на тлі виходу Москви з договору про скорочення стратегічних озброєнь (СНО-3) й активного нарощування Пекіном ядерного арсеналу, Вашингтон вивчає шляхи стримування цієї подвійної ядерної загрози, зокрема й потенційне розширення власних ядерних сил у найближчі роки.

Переговори Штатів із Китаєм щодо озброєнь відбуваються на тлі певної відлиги у їхніх двосторонніх відносинах після низки прикрощів і скандалів, зокрема інциденту з китайськими аеростатами, збитим над територією США.

Минулого тижня президент США Джо Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї, заклавши ґрунт для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем пізніше цього місяця.