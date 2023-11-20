В Черном море затонуло турецкое грузовое судно, шедшее из РФ

Турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту затонуло у черноморского побережья Турции во время шторма в воскресенье и власти не смогли связаться с экипажем.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Капитан судна Kafkametler под флагом Турции проинформировал в воскресенье утром, что судно дрейфует к волнорезу у Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции, сообщили ранее в офисе губернатора провинции.

По словам Ерликаи, судно затонуло после удара о волнорез.

В воскресенье в регионе прошли мощные штормы, и в офисе губернатора заявили, что плохие погодные условия помешали воздушным и морским судам проводить поисковые работы.

"Когда неблагоприятные погодные условия улучшатся, поисково-спасательные работы начнутся немедленно", – сказал Ерликая журналистам.

СМИ сообщали, что судно перевозило из российского порта Темрюк груз ферросплавов в порт Алиага в Турции.

Напомним, большую часть Болгарии накануне накрыли штормовой ветер и сильный дождь со снегом, в результате чего погибли два человека.

В начале ноября круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм в Бискайском заливе у берегов западной Франции, в результате чего пострадали 100 пассажиров.