Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за все время президентства

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за все время его президентства – 40%, поскольку подавляющее большинство избирателей не одобряют его внешнюю политику и действия относительно войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом свидетельствует последний национальный опрос NBC News, пишет "Европейская правда".

Уменьшение поддержки Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в Газе, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, 70% из которых не одобряют отношение Байдена к войне на Ближнем Востоке.

"Джо Байден находится в уникально низкой точке своего президентства, и значительная часть этого, особенно в коалиции Байдена, связана с тем, как американцы воспринимают его внешнеполитические действия", – сказал социолог-демократ Джефф Горвитт из Hart Research Associates, который провел опрос вместе с социологом-республиканцем Биллом Макинтарффом из Public Opinion Strategies.

Лишь 33% всех избирателей одобряют внешнюю политику Байдена, что на 8 пунктов меньше, чем было в сентябре. 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что не одобряют внешнюю политику президента.

Лишь 34% всех избирателей одобряют то, как Байден ведет себя в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

Более того, опрос впервые показал, что Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа в гипотетическом поединке на всеобщих выборах, хотя его отставание находится в пределах погрешности. Трампа поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, а Байдена – 44%.

Опрос был проведен 10-14 ноября и имеет общую погрешность 3,1 процентного пункта.

Накануне Байден отверг призывы к прекращению огня в секторе Газа, где военную операцию против боевиков ХАМАС проводит Израиль, заявив, что это не приведет к достижению мира.

Перед этим Байден заявлял, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".