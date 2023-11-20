Генпрокурор України обговорив із сенаторами США арешт суверенних активів РФ

Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся на полях конференції у канадському Галіфаксі з сенаторами США Джимом Рішем, Крісом Кунсом та Майком Раундзом.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомляє офіс Генерального прокурора.

За його словами, вони обговорили законодавчі ініціативи, які є надважливими для боротьби України за справедливість, зокрема законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, спрямований на арешт російських суверенних активів, а також резолюція, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.

"Ми всі усвідомлюємо, що сьогодні вільний світ переживає критичний момент, і ми повинні бути об'єднані як ніколи, аби зупинити Росію та забезпечити повну відповідальність кремлівського режиму", – зазначив Костін.

Він наголосив, що саме тому запит адміністрації президента США на додаткові видатки для фінансування допомоги Україні є життєво важливим, висловивши сподівання на підтримку сенаторів у цьому питанні.

Крім того, повідомив генпрокурор, разом із сенаторами вони розглянули можливості запровадження законодавчих ініціатив щодо незаконного утримання агресором українських цивільних.

Раніше комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Тепер законопроєкт мають розглянути у Конгресі США.

Як повідомлялось, уряд Чехії підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Перед цим глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.