Генпрокурор Украины обсудил с сенаторами США арест суверенных активов РФ

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился на полях конференции в канадском Галифаксе с сенаторами США Джимом Ришем, Крисом Кунсом и Майком Раундзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщает офис Генерального прокурора.

По его словам, они обсудили законодательные инициативы, которые являются сверхважными для борьбы Украины за справедливость, в частности законопроект о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, направленный на арест российских суверенных активов, а также резолюция, осуждающая похищение Россией украинских детей.

"Мы все осознаем, что сегодня свободный мир переживает критический момент, и мы должны быть объединены как никогда, чтобы остановить Россию и обеспечить полную ответственность кремлевского режима", – отметил Костин.

Он подчеркнул, что именно поэтому запрос администрации президента США на дополнительные расходы для финансирования помощи Украине является жизненно важным, выразив надежду на поддержку сенаторов в этом вопросе.

Кроме того, сообщил генпрокурор, вместе с сенаторами они рассмотрели возможности введения законодательных инициатив относительно незаконного удержания агрессором украинских гражданских.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине. Теперь законопроект должны рассмотреть в Конгрессе США.

Как сообщалось, правительство Чехии поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.