Столтенберг обеспокоен сепаратистской риторикой и вмешательством РФ в Боснии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен сепаратистской риторикой в Боснии и Герцеговине, а также иностранным вмешательством в стране, в частности России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Сараево после встречи с председателем Совета министров Боснии Боряной Кришто, сообщает Reuters.

Чиновник имел в виду неоднократные заявления пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика о том, что автономная Республика Сербская будет работать над отделением и присоединением к соседней Сербии.

"Мы обеспокоены сепаратистской риторикой, раскалывающей общество, а также... иностранным вмешательством, в частности России", – сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, это подрывает стабильность и препятствует реформам, добавив, что все политические лидеры должны работать над сохранением единства, развитием национальных институтов и достижением примирения в Боснии.

"НАТО остается преданным поддержке евроатлантического пути Боснии, каждая страна имеет право выбирать свои механизмы безопасности без иностранного вмешательства", – отметил Столтенберг.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала открытие переговоров о вступлении с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут достаточный уровень соответствия критериям членства, но отметила проблемы с Республикой Сербской.

Напомним, в июле глава Республики Сербской Милорад Додик пригрозил провести референдум об отделении Республики Сербской. Он отказывается признавать полномочия высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта с тех пор, как эта должность потеряла поддержку ООН благодаря вмешательству России и Китая.

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