Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що закриття пунктів перетину кордону частково досягло бажаного результату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За словами керівниці відомства, є багато ознак того, що російська влада перенаправляє людей, що прибувають до фінського кордону, тому активність перемістилася із закритих пунктів перетину кордону в інші місця.

Вона зазначила, що МВС також готує інші заходи для покращення безпеки на кордоні, але не розкрила деталей.

"Це питання буде оприлюднене, коли буде готове. Ми будемо рухатися вперед швидко. Однозначна мета уряду – покласти край цьому явищу та захистити безпеку фінів", – зазначила Рантанен.

Міністерка також підтвердила, що Фінляндія подала запит до агентства ЄС з контролю кордонів Frontex на отримання додаткової допомоги для забезпечення безпеки східного кордону.

За словами керівника відділу прикордонних і морських справ МВС Матті Піткяніітіна, запит на додаткові ресурси від Frontex свідчить про те, що Фінляндія готується до затяжної ситуації.

Він вказав, що наразі тривають переговори щодо змісту запитуваної додаткової підтримки. Це буде, в першу чергу, кадрова підтримка, але можлива й технічна підтримка, пояснив посадовець.

"Frontex має персонал, підготовлений для виконання різних завдань, та обладнання, таке як транспортні засоби та літаки. Разом з ним ми розглянемо, що є доцільним", – резюмував Піткяніітін.

Раніше ЗМІ повідомили, що Фінляндія у ніч на середу може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.