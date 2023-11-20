Угорщина подарувала Україні 100 апаратів штучної вентиляції легень

Угорщина в понеділок передала медичним закладам України 100 апаратів штучної вентиляції легень.

Як передає "Європейська правда", про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький, зокрема, продемонстрував світлини з переданими апаратами.

"Їх доправили на Львівщину і одразу ж розподілили між медичними закладами Одеської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Івано-Франківської, Полтавської, Донецької областей та Києва і Львова", – написав він.

фото з Телеграм Максима Козицького

Посадовець зазначив, що передані апарати стануть потужним підсиленням відділень інтенсивної терапії.



Вартість одного апарата – понад 30 тисяч євро.

"Дякую уряду Угорщини за рішення профінансувати це медобладнання для нашої держави. Дякую Угорській екуменічній службі, яка доправила його у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України. Нехай техніка надійно служить у вправних руках наших медичних фахівців і у свій спосіб допомагає наближати головну перемогу", написав Козицький.

Як відомо, Угорщина не надає військової допомоги Україні у зв'язку з незаконним вторгненням РФ, але не відмовляється від надання гуманітарної допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 листопада підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Угорщина місяцями блокує виділення цих 500 млн євро через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.