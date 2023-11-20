Венгрия подарила Украине 100 аппаратов искусственной вентиляции легких

Венгрия в понедельник передала медицинским учреждениям Украины 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как передает "Европейская правда", об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий, в частности, продемонстрировал фотографии с переданными аппаратами.

"Их доставили во Львовскую область и сразу же распределили между медицинскими учреждениями Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой областей и Киева и Львова", – написал он.

Чиновник отметил, что переданные аппараты станут мощным усилением отделений интенсивной терапии.

Стоимость одного аппарата – более 30 тысяч евро.

"Спасибо правительству Венгрии за решение профинансировать это медоборудование для нашего государства. Спасибо Венгерской экуменической службе, которая доставила его в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины. Пусть техника надежно служит в умелых руках наших медицинских специалистов и по-своему помогает приближать главную победу", написал Козицкий.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 ноября подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Венгрия месяцами блокирует выделение этих 500 млн евро из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

В начале октября Украина вывела OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.