В Германии установили подозреваемых в серии фальшивых минирований по всей стране

В Германии после серии общенациональных сообщений о заминировании установлены личности двух подозреваемых.

Об этом сообщил Spiegel представитель прокуратуры Штутгарта, передает "Европейская правда".

30-летний и 19-летний подозреваемые принадлежат к группе, которая ранее привлекла к себе внимание такими преступлениями, как фальшивые звонки в службу спасения, сообщили в Управлении криминальной полиции земли Баден-Вюртемберг и прокуратуре Штутгарта.

В электронных письмах с угрозами злоумышленники представлялись либо оппонентами, либо членами радикального исламского движения ХАМАС или джихадистской группировки "Исламское государство".

Их целью было спровоцировать широкомасштабные полицейские операции, подорвать и пошатнуть чувство безопасности в обществе и вызвать тревогу у большей части населения, особенно у тех, кто находится в непосредственной близости от учреждений, которым якобы угрожала опасность, говорится в заявлении. Они также хотели привлечь как можно больше внимания СМИ.

Они угрожали убить многих невинных людей. Из-за более чем 250 угроз полиция свыше 30 раз выезжала на места событий и часто проводила эвакуации. Пострадали школы и университеты, СМИ, посольства, государственные органы власти, учреждения различных религий и мировоззрений, а также частные компании, в том числе в регионе Штутгарта.

30-летний подозреваемый происходит из Северного Рейна-Вестфалии. Согласно текущему состоянию расследования, его обвиняют в причастности к 29 угрозам о минировании. 19-летний парень из Баден-Вюртемберга причастен к четырем угрозам. Сообщается, что в двух его квартирах были проведены обыски и изъяты доказательства.

Напомним, в октябре сообщалось о "минировании" штаб-квартиры правящей Социал-демократической партии, известной как Дом Вилли Брандта.

От псевдоминирований в течение октября страдала также Франция, за половину месяца только аэропорты получили более сотни таких сообщений.