На білоруському кордоні двоє людей пошкодили паркан, щоб переправити в Литву мігрантів

Двоє чоловіків пошкодили фізичний бар'єр на кордоні з Білоруссю в пункті пропуску "Пушкос" і спробували в такий спосіб доправити до Литви десятьох нелегальних мігрантів.

Про це повідомила в понеділок Служба охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Інцидент зі спробою проникнення нелегальних мігрантів до Литви стався у суботу.

За даними служби, чоловіків, одягнених у камуфляжний одяг і маски, прикордонники помітили через систему відеоспостереження, вони прорізали паркан і загородження вздовж державного кордону.

Ці чоловіки запросили десятьох мігрантів, які перебували поблизу, а самі зникли на білоруському боці кордону.

Одному мігранту вдалося проникнути на територію Литви, однак коли прибули прикордонники, він повернув назад. Дев'ять інших іноземців не змогли подолати фізичний бар'єр, зламаний білорусами. Усі десять нелегальних мігрантів втекли до Білорусі.

Загалом цього року СОДКЛ зафіксувала 85 спроб навмисного зламу фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Минулого року таких випадків було 467.

Цього року співробітники СОДКЛ запобігли несанкціонованому проникненню в Литву з Білорусі загалом 2473 нелегальних мігрантів.

Наплив мігрантів із Білорусі до східних країн Євросоюзу почався 2021 року, Захід звинувачує в цьому мінський режим. 2021 року з Білорусі до Литви нелегально прибуло майже 4,2 тис. мігрантів, однак, після скасування обмежень на пересування більша їх частина покинула країну.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.