На белорусской границе два человека повредили забор, чтобы переправить в Литву мигрантов

Двое мужчин повредили физический барьер на границе с Беларусью в пункте пропуска "Пушкос" и попытались таким образом доставить в Литву десять нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОДКЛ), передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Инцидент с попыткой проникновения нелегальных мигрантов в Литву произошел в субботу.

По данным службы, мужчин, одетых в камуфляжную одежду и маски, пограничники заметили через систему видеонаблюдения, они прорезали забор и заграждения вдоль государственной границы.

Эти мужчины пригласили десятерых мигрантов, которые находились поблизости, а сами исчезли на белорусской стороне границы.

Одному мигранту удалось проникнуть на территорию Литвы, однако когда прибыли пограничники, он вернулся обратно. Девять других иностранцев не смогли преодолеть физический барьер, сломанный белорусами. Все десять нелегальных мигрантов сбежали в Беларусь.

Всего в этом году СОДКЛ зафиксировала 85 попыток умышленного взлома физического барьера на границе с Беларусью. В прошлом году таких случаев было 467.

В этом году сотрудники СОДКЛ предотвратили несанкционированное проникновение в Литву из Беларуси в целом 2473 нелегальных мигрантов.

Наплыв мигрантов из Беларуси в восточные страны Евросоюза начался в 2021 году, Запад обвиняет в этом минский режим. В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов, однако после отмены ограничений на передвижение большая их часть покинула страну.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.