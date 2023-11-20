Крупнейший за 30 лет суд над мафией в Италии: более 200 осужденных

В итальянском городе Вибо-Валентия, что в южном регионе Калабрия, в понедельник завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд по делу о членах влиятельной мафии "Ндрангета".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Giornale.

Дело, которое окрестили Rinascita ("Перерождение"), тянется с декабря 2019 года, когда в рамках полицейской операции арестовали 334 подозреваемых в причастности к организованной преступности. Среди них были предприниматели, экс-политики и чиновники, карабинеры и сотрудники спецслужб.

Всего в деле фигурировали 338 человек, которым предъявили более 400 пунктов обвинений в сговоре с целью участия в мафии, отмывании денег, мошенничестве, торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и взрывчатки, разглашении служебной тайны и тому подобное.

Судебный процесс длился два года и 10 месяцев, причем ежедневно происходили по меньшей мере три слушания. В июне прокуратура Калабрии попросила суд вынести 332 обвинительных приговора общей продолжительностью 4744 года и 10 месяцев заключения.

В конце концов, после более месяца консультаций трое судей огласили обвинительные приговоры, лишь частично удовлетворив просьбу прокуратуры.

Всего осудили более 200 фигурантов дела, в частности экс-сенатора от партии покойного Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" Джанкарло Пителли, который получил 11 лет заключения и бывшего топ-чиновника подразделения по борьбе с мафией при МВД Италии Микеле Маринаро (10,5 года лишения свободы).

Дело "Перерождение" считается одним из крупнейших судебных процессов над мафией в Италии со времени шестилетнего (1986-1992) суда в Палермо, когда на скамье подсудимых оказались 475 человек.

Его отличительной чертой является то, что впервые в рамках такого масштабного процесса к ответственности привлекли не только непосредственно мафиози, но и их сообщников в правоохранительных органах, органах власти и бизнесе.

Итальянский клан "Ндрангета" считается одной из самых мощных преступных сетей в Италии и Европе в целом. Он отличается глубокими кровными связями между своими членами и массовым использованием террора против конкурентов и врагов.

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