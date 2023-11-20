Вірменія відмовилась просити ОДКБ про допомогу

Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Імангалі Тасмагамбетов у понеділок повідомив про прохання Вірменії зняти з порядку денного документ про допомогу країні.

Про це Тасмагамбетов сказав під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, який прийматиме цьогорічний саміт ОДКБ, пише "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

Генсек ОДКБ розповів Лукашенку, що організація, "на жаль", не змогла виконати два заходи, ухвалені на саміті минулого року. Це "контакти з європейськими міжнародними організаціями" та питання про допомогу Вірменії.

"Вірменська сторона, хоча всі інші союзники підтримали це рішення, не висловлювала жодного свого інтересу до цього документа і, ба більше, у завершальній частині нашої роботи вони попросили його взагалі зняти з порядку денного", – сказав він.

Про зміст документа про "допомогу Вірменії" відомо небагато. Раніше в ОДКБ повідомляли, що він передбачав розгортання спостережної місії на вірменсько-азербайджанському кордоні (тоді як аналогічна місія ЄС діє з початку цього року).

Минулого тижня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян повідомив Лукашенку, що не зможе взяти участь у засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, що пройде у Мінську.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пояснив, що у країни "виникли численні питання" до ОДКБ, на які досі немає відповідей, тому Єреван не бере участі в засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ.

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