Армения отказалась просить ОДКБ о помощи

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в понедельник сообщил о просьбе Армении снять с повестки дня документ о помощи стране.

Об этом Тасмагамбетов сказал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который будет принимать нынешний саммит ОДКБ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

Генсек ОДКБ рассказал Лукашенко, что организация, "к сожалению", не смогла выполнить два мероприятия, принятые на саммите прошлого года. Это "контакты с европейскими международными организациями" и вопрос о помощи Армении.

"Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в заключительной части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки дня", – сказал он.

О содержании документа о "помощи Армении" известно немного. Ранее в ОДКБ сообщали, что он предусматривал развертывание наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе (тогда как аналогичная миссия ЕС действует с начала этого года).

На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет в Минске.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пояснил, что у страны "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов, поэтому Ереван не участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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