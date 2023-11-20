Остин о поставках Украине Taurus и F-16: В этой войне нет "магического шара"

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что в войне вроде полномасштабной агрессии России против Украины значение имеет не то, какое именно оружие предоставляется Киеву, а то, как оно используется и интегрируется.

Об этом Остин сказал на пресс-конференции в понедельник во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

Шефа Пентагона попросили прокомментировать слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что дальнобойные ракеты Taurus не смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине.

"Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот (то есть в Украине. – Ред.), не существует "магической пули". Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, как эти силы и средства будут интегрированы нужным образом, чтобы вы могли создать правильные последствия на поле боя", – считает Остин.

Он подчеркнул, что это касается всех типов оружия, которые получила или может получить Украина – от реактивных систем залпового огня HIMARS до истребителей F-16.

В начале ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина все еще рассчитывает получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии.

В то же время посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил в интервью "ЕП", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.