Супермаркеты в Испании страдают от краж оливкового масла, которое резко подорожало

Несколько сетей супермаркетов в Испании ограждают бутылки с оливковым маслом цепями или клеят на них защитные магнитные наклейки, поскольку цены на него стремительно растут, что приводит к росту количества краж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

Литровые бутылки оливкового масла первого холодного отжима в некоторых испанских супермаркетах продаются за 14,5 евро. Это приравнивает масло к таким товарам, как алкоголь, косметика или бытовая техника, на которые ставят специальные защитные отметки.

"Мы наблюдаем значительный всплеск краж в магазинах. Оливковое масло стало для них идеальным продуктом для кражи", – говорит генеральный директор сети супермаркетов Tu Super в испанском регионе Андалусия Рубен Наварро.

ФОТО: REUTERS

По его словам, с тех пор как в сентябре Tu Super начал ограждать пятилитровые бутылки оливкового масла цепями и запирать их на полках, количество краж уменьшилось.

Как пишет Reuters, некоторые другие сети супермаркетов в Испании прибегают к подобным защитным мерам. В некоторых супермаркетах Carrefour и Auchan в Мадриде на однолитровые бутылки наклеены защитные наклейки, которые могут снять только продавцы.

Параллельно в Испании фиксируют случаи кражи оливкового масла с заводов. Полиция в октябре арестовала двух человек в рамках расследования похищения 56 тонн оливкового масла первого холодного отжима.

Цены на оливковое масло, которые сейчас официально составляют 8 евро за литр, за последние два года в Испании выросли на 150% из-за сильной жары, которая привела к уничтожению урожая оливок на юге страны.

Испания – мировой лидер по производству оливкового масла, в стране этот продукт является очень распространенным и повсеместно используется для приготовления пищи. В то же время в сентябре этого года из-за дефицита и цены потребление оливкового масла в Испании упало на 17% по сравнению с сентябрем 2022 года.