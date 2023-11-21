Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель считает, что создание государства Палестина было бы наилучшим способом обеспечить безопасность Израиля, который проводит военную операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил после виртуальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая была посвящена текущей ситуации в секторе, сообщает Euractiv.

По его словам, несмотря на огромные вызовы, Евросоюз должен продвигать свое мнение о стабилизации Газы и будущем Палестинском государстве.

"Я считаю, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание Палестинского государства", – сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС назвал большим шагом вперед резолюцию Совбеза ООН, призывающую к немедленному гуманитарному перемирию, но отметил, что нужно обеспечить ее быстрое выполнение.

"В свете растущего насилия со стороны экстремистов и поселенцев против палестинцев (на Западном берегу реки Иордан) существует реальный риск эскалации ситуации", – отметил Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрации.

Перед этим Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.

Боррель также подчеркивал, что Израиль не может оставаться в Газе после войны. По его словам, "палестинские власти должны вернуться в Газу".