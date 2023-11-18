Боррель: Із сектору Гази почалась евакуація родичів працівників ЄС

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про початок евакуації членів родин працівників ЄС, які перебувають у секторі Гази.

Про це Боррель повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Перша група з 19 людей – утриманців персоналу ЄС – виїхала з Гази", – зазначив топ-дипломат Євросоюзу, подякувавши президенту Ізраїлю та головам ізраїльського та єгипетського МЗС.

A first group of 19 people – dependants of EU staff – have left Gaza.



I thank President @Isaac_Herzog, FM @elicoh1 and FM Shoukry @MfaEgypt for their support in making this happen and the sustained efforts to allow the remaining EU local staff & their families cross soon. November 18, 2023

Боррель також висловив сподівання, що решта працівників ЄС і членів їхніх родин зможе виїхати з Гази найближчим часом.

У секторі Гази з 2005 року діє Місія прикордонної допомоги ЄС у Рафаху, яка налічує 18 членів персоналу. Вона допомагала палестинським посадовцям перевіряти підробні документи й контролювати контрабанду зброї та наркотиків.

Згідно з офіційною інформацією, станом на 16 листопада через контрольно-пропускний пункт "Рафах" між сектором Гази та Єгиптом виїхали близько 1340 громадян Європейського Союзу.

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію Києвом з сектора Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови, за що подякував голова молдовського МЗС Ніку Попеску.