Боррель: Із сектору Гази почалась евакуація родичів працівників ЄС

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про початок евакуації членів родин працівників ЄС, які перебувають у секторі Гази.

Про це Боррель повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Перша група з 19 людей – утриманців персоналу ЄС – виїхала з Гази", – зазначив топ-дипломат Євросоюзу, подякувавши президенту Ізраїлю та головам ізраїльського та єгипетського МЗС.

A first group of 19 people – dependants of EU staff – have left Gaza.



I thank President @Isaac_Herzog, FM @elicoh1 and FM Shoukry @MfaEgypt for their support in making this happen and the sustained efforts to allow the remaining EU local staff & their families cross soon.