Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду у вівторок прибула до Києва з візитом, який раніше не анонсували.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

У День гідності та свободи Санду разом із подружжям Зеленських вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

ФОТО: Офіс президента

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Вони також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. На честь загиблих учасників Революції гідності пролунали удари дзвона.

У своєму Twitter (Х) Санду зазначила, що прибула до Києва для зустрічей з президентами України Володимиром Зеленським і Європейської ради Шарлем Мішелем. Про візит Мішеля наразі офіційно не повідомляли.

"На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС, посилення регіональної безпеки, а також подальша підтримка ЄС реформ та розвитку в наших країнах", – зазначила Санду.

21 листопада Україна відзначає День гідності і свободи.

Зеленський у зверненні до Дня гідності та свободи запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством і зірка України має засяяти на прапорі ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося.