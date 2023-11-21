Президент Молдовы Майя Санду во вторник прибыла в Киев с визитом, который не анонсировали.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

В День достоинства и свободы Санду вместе с супругами Зеленскими почтили память активистов, погибших во время Революции достоинства.

ФОТО: Офис президента

Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки у креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Они также почтили память павших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции достоинства прозвучали удары колокола.

В своем Twitter (Х) Санду отметила, что прибыла в Киев для встреч с президентом Зеленским и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. О визите Мишеля пока официально не сообщалось.

"На повестке дня: обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, усиление региональной безопасности, а также дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах", – отметила Санду.

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы.

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню достоинства и свободы заверил, что усилия Украины на пути в ЕС должны непременно завершиться полноправным членством и звезда Украины должна засиять на флаге ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущее, за которое боролся Майдан, наконец началось.