Глава Єврокомісії: Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала український народ з Днем гідності та свободи.

Звернення вона оприлюднила у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Десять років гідності. Десять років гордості. Десять років прагнення до свободи. Холодні листопадові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Вся країна вийшла на вулиці та заговорила одним голосом. Ви сказали: Україна належить до Європи, і наше майбутнє – з вами", – заявила фон дер Ляєн.

Ось чому, зазначила вона, народ України огортав себе європейськими прапорами, кидаючи виклик снайперам та спецпризначенцям.

"Ви вирішили бути господарями свого власного майбутнього. Сьогодні зрозуміло більше, ніж будь-коли раніше: майбутнє України – у Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті тільки почалося. Слава Україні! Хай живе Європа!" – сказала президентка Єврокомісії.

Ten years of dignity.



Of pride.



Of striving for freedom.



The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.



Today, it is clearer than ever.



The future of Ukraine is in the European Union.



The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs