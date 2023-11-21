В аеропорту Варшави понад 200 людей евакуювали через задимлення на борту літака

У варшавському аеропорту імені Шопена в кабіні одного з літаків помітили дим – на місце викликали служби аеропорту, які евакуювали понад 200 пасажирів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У вівторок вранці вильоти деяких літаків у варшавському аеропорту імені Шопена затримувалися на кілька хвилин. Причиною стало виявлення сильного задимлення в одному з повітряних суден.

Довелося евакуювати понад 200 пасажирів, але, на щастя, ніхто не постраждав. Це був чартерний рейс, який мав летіти з пасажирами до Венесуели.

"На місце виїхали служби аеропорту – пожежники, медики, а також муніципальна підтримка, на випадок, якщо це переросте в щось більше", – пояснив Пьотр Рудзький з пресслужби аеропорту імені Шопена.

Прогнозують, що затримки в аеропорту можуть тривати до полудня. Про причину задимлення у літаку наразі не повідомляють.

Напередодні у Литві аеропорти Вільнюса і Каунаса вранці отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Раніше в аеропорту польського Катовіце чоловік пожартував про бомбу у своєму багажі, через що йому не дозволили сісти на свій рейс до Анталії.