В аэропорту Варшавы более 200 человек эвакуировали из-за задымления на борту самолета

В варшавском аэропорту имени Шопена в кабине одного из самолетов заметили дым – на место вызвали службы аэропорта, которые эвакуировали более 200 пассажиров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во вторник утром вылеты некоторых самолетов в варшавском аэропорту имени Шопена задерживались на несколько минут. Причиной стало обнаружение сильного задымления в одном из воздушных судов.

Пришлось эвакуировать более 200 пассажиров, но, к счастью, никто не пострадал. Это был чартерный рейс, который должен был лететь с пассажирами в Венесуэлу.

"На место выехали службы аэропорта – пожарные, медики, а также муниципальная поддержка, на случай, если это перерастет в нечто большее", – пояснил Петр Рудзький из пресс-службы аэропорта имени Шопена.

Прогнозируют, что задержки в аэропорту могут продлиться до полудня. О причине задымления в самолете пока не сообщают.

Накануне в Литве аэропорты Вильнюса и Каунаса утром получили сообщение о якобы заложенной взрывчатке.

Ранее в аэропорту польского Катовице мужчина пошутил о бомбе в своем багаже, из-за чего ему не разрешили сесть на свой рейс в Анталию.