Бербок: Ізраїль матиме ризики в разі припинення вогню в Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що припинення вогню в Газі створює ризики для Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю DW.

"Припинення вогню означатиме, що Ізраїлю доведеться вести переговори з ХАМАС, щоб вони більше не стріляли одне в одного, а це означатиме, що Ізраїль не зможе захистити себе від триваючого ракетного терору", – сказала вона.

За її словами, ХАМАС прагне повністю знищити Ізраїль, про що щодня чітко дає зрозуміти, тому в такій ситуації Ізраїль повинен захистити своє населення.

"Боротьба ведеться проти терористичної організації ХАМАС, яка хоче знищити Ізраїль, а не проти цивільного населення в секторі Гази, невинних людей, жінок і дітей", – зазначила Бербок, додавши, що обговорювала це питання під час візиту до Ізраїлю.

Вона вказала на те, що Німеччина і міжнародна спільнота взяли на себе зобов'язання після Другої світової війни.

"І те, що зараз люди критикують той факт, що ми говоримо про уроки Другої світової війни, на яких будується міжнародне право, щоб геноцид ніколи більше не повторився, я вважаю вкрай тривожним. Це максимальна релятивізація Голокосту – найгіршого злочину, який коли-небудь відбувався в цьому світі", – наголосила Бербок.

Раніше топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Перед цим глава дипломатії ЄС заявив, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.

Також Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.