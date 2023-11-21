Бербок: Израиль получит риски в случае прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение огня в Газе создает риски для Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью DW.

"Прекращение огня будет означать, что Израилю придется вести переговоры с ХАМАС, чтобы они больше не стреляли друг в друга, а это означает, что Израиль не сможет защитить себя от продолжающегося ракетного террора", – сказала она.

По ее словам, ХАМАС стремится полностью уничтожить Израиль, о чем ежедневно четко дает понять, поэтому в такой ситуации Израиль должен защитить свое население.

"Борьба ведется против террористической организации ХАМАС, которая хочет уничтожить Израиль, а не против гражданского населения в секторе Газы, невинных людей, женщин и детей", – отметила Бербок, добавив, что обсуждала этот вопрос во время визита в Израиль.

Она указала на то, что Германия и международное сообщество взяли на себя обязательства после Второй мировой войны.

"И то, что сейчас люди критикуют тот факт, что мы говорим об уроках Второй мировой войны, на которых строится международное право, чтобы геноцид никогда больше не повторился, я считаю крайне тревожным. Это максимальная релятивизация Холокоста – худшего преступления, которое когда-либо происходило в этом мире", – подчеркнула Бербок.

Ранее топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что создание государства Палестина было бы лучшим способом обеспечить безопасность Израиля, который проводит военную операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газы.

Перед этим глава дипломатии ЕС заявил, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрации.

Также Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.