На півдні Молдови пройшли обшуки у справі про нелегальну міграцію з України
Вівторок, 21 листопада 2023, 12:17
Молдовське Міністерство внутрішніх справ повідомило 21 листопада про обшуки в Комратському і Тараклійському районах у справі про організацію нелегальної міграції з України через Молдову і далі в країни ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", проінформувало видання Newsmaker.
У відомстві зазначили, що серед підозрюваних – співробітники кількох підрозділів МВС: Прикордонної поліції, Генінспекторату міграції та Генінспекторату поліції.
У МВС уточнили, що проводили обшуки спільно з прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах.
Згідно з матеріалами розслідування, підозрювані організували злочинне угруповання, до якого, крім громадян Молдови, також входили громадяни України, і з лютого 2022 року допомагали людям з України незаконно перетнути молдовський кордон.
Після цього їм допомагали отримати документи, щоб потрапити до Євросоюзу.
У МВС Молдови не уточнили, чи вдалося когось затримати після обшуків.
У відомстві лише зазначили, що винним загрожує штраф до 67,5 тисяч леїв (майже 3500 євро) або до семи років в'язниці, а також заборона обіймати держпосади на строк до п'яти років.
Нагадаємо, в липні Прикордонна поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції.
Влітку минулого року у Молдові також викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.