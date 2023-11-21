На юге Молдовы прошли обыски по делу о нелегальной миграции из Украины

Молдавское Министерство внутренних дел сообщило 21 ноября об обысках в Комратском и Тараклийском районах по делу об организации нелегальной миграции из Украины через Молдову и далее в страны ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировало издание Newsmaker.

В ведомстве отметили, что среди подозреваемых – сотрудники нескольких подразделений МВД: Пограничной полиции, Генинспектората миграции и Генинспектората полиции.

фото: mai.gov.md

В МВД уточнили, что проводили обыски совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам.

Согласно материалам расследования, подозреваемые организовали преступную группировку, в которую, кроме граждан Молдовы, также входили граждане Украины, и с февраля 2022 года помогали людям из Украины незаконно пересечь молдавскую границу.

После этого им помогали получить документы, чтобы попасть в Евросоюз.

В МВД Молдовы не уточнили, удалось ли кого-то задержать после обысков.

В ведомстве лишь отметили, что виновным грозит штраф до 67,5 тысяч леев (почти 3500 евро) или до семи лет тюрьмы, а также запрет занимать госдолжности на срок до пяти лет.

Напомним, в июле Пограничная полиция Молдовы задержала гражданина Украины за организацию нелегальной миграции.

Летом прошлого года в Молдове также разоблачили преступную группировку, члены которой помогали гражданам Украины, в частности мужчинам, тайно попасть на территорию страны.