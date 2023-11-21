ЗМІ: Пісторіус оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту в Україну оголосить про новий пакет військової допомоги Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

За словами федерального міністра, ФРН продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані та у вівторок оголосить про надання нового пакету зброї.

Як зауважив один із членів делегації, пакет включає приблизно те ж саме, що Німеччина вже надала Україні до цього часу, тож до нього не увійдуть далекобійні ракети Taurus.

"Жодних новин у цьому питанні немає", – сказав Пісторіус журналістам.

Під час візиту до України він також зустрівся з українськими військовими в навчальному центрі за межами Києва, де йому продемонстрували західні снайперські гвинтівки.

Bild

Федеральний міністр оборони також спостерігав за танковими навчаннями на бойовому симуляторі із застосуванням бойових снарядів, а також відвідав солдатські гуртожитки.

Українські солдати висловили подяку Пісторіусу, якого супроводжував його український колега Рустем Умєров, за військову допомогу Берліна Києву.

Міністр оборони Німеччини у вівторок вранці прибув до України з неоголошеним візитом.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Перед цим Пісторіус підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.