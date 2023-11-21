СМИ: Писториус объявит о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Украину объявит о новом пакете военной помощи Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

По словам федерального министра, Германия будет продолжать поддерживать Украину в военном плане и во вторник объявит о предоставлении нового пакета оружия.

Как отметил один из членов делегации, пакет включает примерно то же самое, что Германия уже предоставила Украине до сих пор, поэтому в него не войдут дальнобойные ракеты Taurus.

"Никаких новостей в этом вопросе нет", – сказал Писториус журналистам.

Во время визита в Украину он также встретился с украинскими военными в учебном центре за пределами Киева, где ему продемонстрировали западные снайперские винтовки.

Bild

Федеральный министр обороны также наблюдал за танковыми учениями на боевом симуляторе с применением боевых снарядов, а также посетил солдатские общежития.

Украинские солдаты выразили благодарность Писториусу, которого сопровождал его украинский коллега Рустем Умеров, за военную помощь Берлина Киеву.

Министр обороны Германии во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Ранее сообщалось, что Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.