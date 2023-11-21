Населення ЄС за ковідний 2021 рік скоротилось на понад 265 тисяч

З 1 січня 2021 року по 1 січня 2022 року, під час пандемії COVID-19, населення Європейського Союзу скоротилося на 265 257 людей.

Про це у вівторок сповістив Євростат, пише "Європейська правда".

У 2021 році загальний коефіцієнт природного приросту населення ЄС становив -2,7 на 1000 людей, тобто на кожні 1000 людей у Євросоюзі помирали в середньому 2,7 людини.

Найбільше скорочення населення спостерігалось у Болгарії, у деяких районах якої коефіцієнт природного приросту був меншим за -20 на 1000 людей. Негативні тенденції також були характерні для Естонії, Хорватії, Латвії, Литві, Угорщині, Португалії, Румунії та Естонії.

Натомість Ірландія стала однією з небагатьох країн, де коефіцієнт, навпаки, був позитивним. Приріст населення спостерігався і в деяких регіонах Бельгії, Франції, Нідерландах, Австрії та Швеції, а також Люксембургу та Кіпру.

Скорочення можна пояснити природним приростом населення (більше смертей, ніж народжень), оскільки сальдо міграції до Євросоюзу було позитивним – тобто більше людей в'їхало до ЄС, ніж виїхало з нього, пише Євростат.

"Крім того, певну роль відіграла пандемія", – додає відомство, не уточнюючи, яку саме.

Водночас повідомлялось, що кількість народжених на території Європейського Союзу дітей у 2021 році вперше була більшою, ніж роком раніше – це перше зростання цього показника з 2016-го.